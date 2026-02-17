◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日 スピードスケート 女子団体追い抜き（2026年2月17日 ミラノ・スピードスケート競技場）

2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）が高木家のメダル総数に言及した。

スピードスケート女子団体追い抜きで、高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）、野明花菜（21＝立大）佐藤綾乃（29＝ANA）の日本が3位決定戦で米国を破り、銅メダルを獲得。日本はこの種目3大会連続のメダル獲得。高木は女子500メートル、1000メートルの銅に続く今大会3個目、通算10個目の獲得で、夏冬通じて日本女子最多のメダル記録をさらに更新した。

TBSの中継に現地から出演した高木さんは、東京スタジオの安住紳一郎アナウンサーから「これで郄木家のメダルが増えますね！」と振られると、「13個になりました」と笑顔で報告。「とはいっても美帆が10個取っているので」と続け、笑わせた。菜那さんは18年平昌での金メダル2個、22年北京の団体パシュートで銀メダルを獲得している。

日本は2大会ぶりの金メダルには届かなかったが、「辛いレースなので、その中で2本滑り切って、最後まで戦ってしっかり獲り切ったのは素晴らしいです」と銅メダル獲得を喜んだ。

また、レース後には解説席で立ちあがって、佐藤に声を掛けるシーンもあった。安住アナから「妹さんに声かけましたか」と聞かれると、「美帆はいいかなと思いまして」と回答。「1500メートルが終わったあとに声をかけたいと思います」と笑っていた。

ネット上では「高木家のメダル13個www」「凄い姉妹」「高木家メダル13個えぐw」「パワーワードすぎる」「お姉さん嬉しそう」などの声が上がっていた。