「ドジャース春季キャンプ」（１６日、グレンデール）

ドジャースの大谷翔平投手（３１）が、キャンプ地２度目のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）を行い、３打数１安打２三振。２打席目に右中間二塁打を放ち、今年の“初安打”を記録した。

痛烈な打球に歓声が上がった。１４日以来、２日ぶり２度目となった実戦形式の打撃練習。大谷が格の違いを見せつけたのは２打席目だった。マイナー右腕のカンポスに対し、カウント１−１から甘く入った直球をフルスイング。火を噴くような弾丸ライナーが、右中間を抜けた。

３月開催のＷＢＣでは、打者に専念することになる。日本代表合流に向けて、実戦感覚を呼び起こしている大谷。安打を許した２５歳の右腕は「状態はすごく良さそうだね」と感想。対戦後はスライダーを褒められたことを明かし、「彼はとても親切で気さくな人だ」。そう語った表情は打たれた悔しさよりも、ＭＶＰ４度の大打者と対戦できたことへの喜びに、満ちあふれていた。

この日の１打席目では、先発右腕のグラスノーと対戦して見逃し三振。３打席目のリリーフ左腕ベシアに対しては、高め直球にバットが空を切る形となった。練習前に取材に応じたロバーツ監督は「ショウヘイは万全な状態になりつつある。順調に仕上がってきている」と心配する様子はなかった。