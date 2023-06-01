きょう為替市場はドル高が優勢となる中、ポンドドルは売りが優勢となっており、一時１．３４ドル台に下落する場面が見られた。本日の下げで２１日線を下放れる展開が見られており、目先は１．３４ドル台半ばに来ている２００日線が下値メドとして意識される。



本日は１０－１２月の英雇用統計が公表されていたが、低調な内容となっていた。失業率は予想外に５．２％に上昇し、賃金上昇も鈍化した。英中銀の追加利下げ期待は裏付ける内容でもあり、ポンドは対円、ユーロでも下落。ポンド円は一時２０７．２５円近辺まで下落し、１００日線に顔合わせする場面も見られた。



明日は英消費者物価指数（ＣＰＩ）の発表が予定されているが、それがよほど予想を上回らない限り、この軟調な展開がさらに拡大する可能性があると指摘も出ている。



GBP/USD 1.3536 GBP/JPY 207.85 EUR/GBP 0.8742



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

