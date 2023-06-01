NY株式17日（NY時間12:01）（日本時間02:01）
ダウ平均　　　49532.28（+31.35　+0.06%）
ナスダック　　　22519.05（-27.62　-0.12%）
CME日経平均先物　56950（大証終比：+340　+0.60%）

欧州株式17日終値
英FT100　 10556.17（+82.48　+0.79%）
独DAX　 24998.40（+197.49　+0.80%）
仏CAC40　 8361.46（+44.96　+0.54%）

米国債利回り
2年債　 　3.430（+0.023）
10年債　 　4.052（+0.004）
30年債　 　4.682（-0.013）
期待インフレ率　 　2.278（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.738（-0.016）
英　国　　4.376（-0.023）
カナダ　　3.230（-0.026）
豪　州　　4.685（-0.024）
日　本　　2.126（-0.078）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.21（-0.68　-1.08%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4897.70（-148.60　-2.94%）

ビットコイン（ドル）
67512.81（-1313.54　-1.91%）
（円建・参考値）
1036万5917円（-201681　-1.91%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ