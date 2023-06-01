ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は小幅高 ナスダックも小幅安での推移
NY株式17日（NY時間12:01）（日本時間02:01）
ダウ平均 49532.28（+31.35 +0.06%）
ナスダック 22519.05（-27.62 -0.12%）
CME日経平均先物 56950（大証終比：+340 +0.60%）
欧州株式17日終値
英FT100 10556.17（+82.48 +0.79%）
独DAX 24998.40（+197.49 +0.80%）
仏CAC40 8361.46（+44.96 +0.54%）
米国債利回り
2年債 3.430（+0.023）
10年債 4.052（+0.004）
30年債 4.682（-0.013）
期待インフレ率 2.278（-0.013）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.738（-0.016）
英 国 4.376（-0.023）
カナダ 3.230（-0.026）
豪 州 4.685（-0.024）
日 本 2.126（-0.078）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.21（-0.68 -1.08%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4897.70（-148.60 -2.94%）
ビットコイン（ドル）
67512.81（-1313.54 -1.91%）
（円建・参考値）
1036万5917円（-201681 -1.91%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
