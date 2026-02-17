◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日 スピードスケート 女子団体追い抜き（2026年2月17日 ミラノ・スピードスケート競技場）

高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）、野明花菜（21＝立大）佐藤綾乃（29＝ANA）の日本が3位決定戦で米国を破り、銅メダルを獲得した。日本はこの種目3大会連続のメダル獲得。高木は女子500メートル、1000メートルの銅に続く今大会3個目、通算10個目の獲得で、夏冬通じて日本女子最多のメダル記録をさらに更新した。今大会の日本選手団の獲得メダル数は19個（金4、銀5、銅10）に達し、前回22年北京五輪の18個を超える冬季大会最多記録となった。

3位決定戦では1回戦、準決勝とチームを引っ張った堀川桃香（22＝富士急）に代えて好調の野明を投入。米国に3.5秒差をつけて快勝した。

レース前には、リザーブに回った堀川が野明のヘルメットのバンドをしっかり締めて送り出した。「準決勝でオランダに負けてしまって、うまくつないであげられなかったというのがあった。強い選手と分かっているので、絶対やってくれると思いながら（ベルトを）締めました」と説明した。

父・弘幸さん、母・三枝さんと同じく五輪選手となり、今大会初出場でメダルに貢献した野明は「頭が真っ白で、凄く緊張した」と涙声で打ち明けた。「ミスも目立ってましたし、4番手として連れて来てもらって、完璧な準備をして完璧なレースをするっていうのが自分のやるべきことだったんですけど、それもうまくできなかったので悔いは残る」と言いながらも、「先輩たちがつないでくれて立ったスタートラインだったので、感謝しかないというか。自分の経験として、また強くなって戻ってこれたらいいかなって思ってます」と成長を誓った。