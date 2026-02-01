ミラノ・コルティナ冬季五輪は１７日、カーリング女子１次リーグで日本が開催国のイタリアに６−８で敗れた。

五輪３大会のメダルを狙った日本は通算１勝６敗となって１次リーグ敗退が決定。上位４チームによる決勝トーナメント進出はならなかった。

日本は今大会７試合目で初めてメンバーを変更し、セカンド小谷優奈に替えて、フィフス（リザーブ）のチーム最年少、２３歳の小林未奈を起用した。初の五輪の試合で「最初は震えるほど緊張した」という小林はこの試合でドローショットの成功率が９０％を超えたのに対してテイクアウトショットは精度を欠いたが、スキップの吉村紗也香が投げる時に指示を出す「バイススキップ」も務め、日本の好ショットも引き出した。

試合は１−１の第４エンドに３点を取られた日本が、第５エンドはハウス内に石がたまった状態から吉村の最終投がイタリアのナンバー２を正確に打ち抜いて３点を取り返し、終盤まで大接戦となった。

サード小野寺佳歩が「ショットの精度が上がらないと勝ち切ることは難しい」と振り返った。前日とは違う氷の状態や、石の曲がりの読みに両チームが苦しんだが、後手に回ったのは日本だった。６−６の不利な先攻で迎えた最終１０エンドもイタリアがいい位置をキープしてスキップ勝負となり、最終投が日本のナンバー１の石をはじき出して試合が終わった。

１次リーグ２試合を残して敗退が決まり、３大会連続のメダル獲得はならなかった悔しい敗戦に「前日とまったく違い、重たくて良く曲がるアイスに少し苦戦した」と話したスキップの吉村は「残り２試合、みんなで最後まで思い切りプレーしたい」と前を向いた。（デジタル編集部）