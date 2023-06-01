NY株式17日（NY時間11:11）（日本時間01:11）
ダウ平均　　　49517.34（+16.41　+0.03%）
ナスダック　　　22531.70（-14.97　-0.07%）
CME日経平均先物　56820（大証終比：+210　+0.37%）

欧州株式17日GMT16:11
英FT100　 10503.70（+30.01　+0.29%）
独DAX　 24970.56（+169.65　+0.68%）
仏CAC40　 8334.92（+18.42　+0.22%）

米国債利回り
2年債　 　3.430（+0.023）
10年債　 　4.048（0.000）
30年債　 　4.677（-0.017）
期待インフレ率　 　2.272（-0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.735（-0.019）
英　国　　4.369（-0.030）
カナダ　　3.222（-0.034）
豪　州　　4.685（-0.024）
日　本　　2.126（-0.078）

NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.23（-0.66　-1.05%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4899.90（-146.40　-2.90%）

ビットコイン（ドル）
67675.56（-1150.79　-1.67%）
（円建・参考値）
1040万3764円（-176911　-1.67%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ