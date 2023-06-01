ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は小幅高に転じる ナスダックも先週末付近まで下げ渋る
NY株式17日（NY時間11:11）（日本時間01:11）
ダウ平均 49517.34（+16.41 +0.03%）
ナスダック 22531.70（-14.97 -0.07%）
CME日経平均先物 56820（大証終比：+210 +0.37%）
欧州株式17日GMT16:11
英FT100 10503.70（+30.01 +0.29%）
独DAX 24970.56（+169.65 +0.68%）
仏CAC40 8334.92（+18.42 +0.22%）
米国債利回り
2年債 3.430（+0.023）
10年債 4.048（0.000）
30年債 4.677（-0.017）
期待インフレ率 2.272（-0.018）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.735（-0.019）
英 国 4.369（-0.030）
カナダ 3.222（-0.034）
豪 州 4.685（-0.024）
日 本 2.126（-0.078）
NY原油先物3 月限（WTI）
1バレル＝62.23（-0.66 -1.05%）
NY金先物4 月限（COMEX)
1オンス＝4899.90（-146.40 -2.90%）
ビットコイン（ドル）
67675.56（-1150.79 -1.67%）
（円建・参考値）
1040万3764円（-176911 -1.67%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
