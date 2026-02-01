１６日の女子１次リーグで、日本（フォルティウス）はカナダに６―９で敗れた。

同点の第３エンドに３点をスチールされると、その後も失点を重ねて劣勢をはね返せなかった。１７日にはイタリアに６―８で屈し、４連敗。通算１勝６敗となり、１次リーグ２試合を残して敗退が決定した。

１勝５敗で１次リーグ９位に並ぶ開催国イタリアとの一戦。大声援を受けるイタリアに日本は食い下がったが敗れ、１０位に転落。１次リーグ敗退が決まった。

同点で迎えた第４エンド、イタリアの石がハウスにたまり、先攻の日本はスキップ・吉村紗也香の１投目がハウス手前の石に当たってしまう。相手がドローを決め、ナンバー１から４までが相手の石。吉村が相手の二つの石をはじき出すダブルテイクアウトを決めたが、イタリアもドローを決めて３点のビッグエンドを作られた。第５エンドに吉村のダブルテイクアウトで同点に追いついたが、終盤の競り合いで、あと一歩及ばなかった。

今大会は初戦から氷の読みに苦戦し、時間やシートごとに様々に変化する氷への対応が後手に回った。前戦のカナダ戦でも小さなミスが重なり、第３エンドには吉村のドローが決まらず、相手に３点をスチールされた。リーグ戦を通じて大敗した試合はないものの、わずかなショットの狂いが積み重なり、勝ち星をつかみきれなかった。日本の３大会連続メダルはならなかったが、残り２試合でなんとしても意地を見せたい。（浜口真実）