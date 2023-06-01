『マンダロリアン・アンド・グローグー』最新予告が公開！ 『SW』の魂を継承した映像に
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』から、“孤高の賞金稼ぎ”マンダロリアンと、小さな相棒グローグーの冒険の始まりを告げる最新予告と新ポスターが全世界で公開された。
【動画】『マンダロリアン・アンド・グローグー』最新予告 いたずらを注意されるグローグーも
本作の舞台となるのは『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』の後。帝国崩壊後、銀河に平和は訪れるはずだったのだが、新共和国の統治は銀河の隅々まで手が届かず、分散した帝国軍の残党や無法者がのさばり混沌としていた――。その秘めた力を悪用するため、帝国軍の残党たちに次々と狙われるまだ言葉も話せないひとりぼっちの幼い孤児だったグローグー。
そんな幼い孤児グローグーに不思議な縁を感じ、彼を守り、共に旅をすることを決断したのが、かつてクローン大戦で両親を失った“孤高の賞金稼ぎ”マンダロリアン／ディン・ジャリンだった。
危険な敵との戦いと次々と襲いかかる苦難…、新共和国も、崩壊した帝国も機能していない危険で混沌とした時代の中で二人は親子のような絆を育んでいく――。
公開された映像は、約7年ぶりの『スター・ウォーズ』の映画公開を高らかに告げる「スター・ウォーズのテーマ」と共に、戦闘機Xウイングが大空を隊列飛行する壮観なカットと、R2-D2と同じR2ユニットと思われるドロイドがおなじみのビープ音を響かせる姿を映し出し、本作が『スター・ウォーズ』のレガシーを受け継いでいることを予感させる。
さらに、宇宙船がハイパードライブ（SWでの宇宙高速ワープ）へと突入するおなじみの瞬間や、ジャバ・ザ・ハットと同じ種族のキャラクターや、帝国軍のエリート兵士スノートルーパーを相手に繰り広げられるスピーディーな戦闘シーンなど、思わず胸が高鳴る『スター・ウォーズ』の世界が、圧倒的スケールで描き出されている。
『スター・ウォーズ』ならではの映像体験が味わえることを予感させる本作だが、マンダロリアンとグローグーが銀河を舞台に繰り広げる壮大な冒険からも目を離すことができない。
映像では、グローグーが宇宙船でいたずらをして注意されたり、夕飯前にお菓子を食べて怒られてしまうなど、マンダロリアンとの親子のようなほほ笑ましいやり取りが映し出される一方で、ルーク・スカイウォーカーの下でも特訓を積んだフォースの力で、マウス・ドロイドが粉々に！
防具を身に着けた凛々しい姿も披露し、もはや守られるだけの存在ではなく、マンダロリアンと肩を並べて戦う“頼れる相棒”へと成長していることがうかがえる。
さらに映像には、大女優シガーニー・ウィーバー演じるウォード大佐も登場。マンダロリアンとグローグーに対して「これは復讐ではない。新たな戦争を防ぐ戦い」と意味深に語りかける彼女は一体何者なのか？
物語の全貌は依然として謎に包まれたままだが、崩壊したはずの帝国軍の残党の存在をほのめかすセリフも飛び交い、マンダロリアンとグローグーの冒険と、銀河の未来が大きく動き出しそうだ。
また、同時に公開されたポスターでは、マンダロリアンの肩にグローグーが乗る印象的なビジュアルが描かれている。その姿は、『スター・ウォーズ／帝国の逆襲（エピソード5）』で、グローグーと同じ種族のヨーダが、ルーク・スカイウォーカーの肩に乗り、ジェダイの修行をつけていたシーンを想起させる。ルークとヨーダのように、固い信頼で結ばれているマンダロリアンとグローグーが、どんな戦いを共に乗り越えていくのかにも注目だ。
本作は『スター・ウォーズ』シリーズをこよなく愛する製作陣が「ジョージ・ルーカスがもし今、続編を作るとしたら」という発想のもと、ジョージ・ルーカスの『スター・ウォーズ』の魂を色濃く継承し制作されている。
映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』は、5月22日に映画館にて日米同時公開。
