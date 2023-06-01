◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽カーリング（１７日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリング女子の１次リーグ（Ｌ）で、世界ランキング５位の日本代表フォルティウスは７戦目で、同９位のイタリアと対戦し６−８で敗れ、通算１勝６敗となった。残り２戦を全勝しても最大３勝にしかならず、もし勝っていても最大４勝で、すでに４チームが５勝以上を確定しているため、勝敗に関係なく、準決勝進出はならなかった。

最終投者（スキップ）の吉村紗也香は、悔しさを押し殺すように、まずは初めて出場した小林未奈について「思い切りプレーしていた」とたたえた。しかし、日本は６敗目を喫し、準決勝進出の夢が絶たれた。前日の夜に、ストーン（石）が研磨にかけられ、氷上でよく曲がった。「重めで、自分も苦戦した」。残りは英国と中国との２試合を残すのみ。「五輪の舞台は残り２試合。最後まで皆で（力を合わせて）プレーしたい」と前を向いた。

１次リーグは１０チームが総当たりを行い、上位の４チームが準決勝に進出する。準決勝は１次リーグの１位と４位、２位と３位が対戦し、勝者が決勝に進み、敗者は３位決定戦に回る。