「ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子・１次リーグ、日本６−８イタリア」（１８日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

日本代表・フォルティウスは地元イタリアに敗れ、４連敗で６敗目を喫した。単独最下位の１０位に転落し、上位４チームによる準決勝進出が完全消滅した。

１次リーグ突破が絶望的な状況に陥った中で、セカンド小谷優奈に代えて、ここまでリザーブだった小林未奈を起用して挑んだ日本。第１エンドはブランクエンド、第２、３エンドに１点ずつを取り合って迎えた第４エンドに、イタリアに３点のビッグエンドを献上した。しかし、直後に複数点の好機を作ると、吉村が相手のハウス端にあった石を撃ち抜く難しいランバックショットを決めて３点を奪取。同点に追いついた。

その後は１点ずつを加えて迎えた第８エンド、不利な先攻だったが、相手が足を滑らせて投げた石に触ってしまうミスもあり、好展開を作ったが、イタリアが１点を取り切った。直後の９エンドに有利な後攻だったが、相手に中心を固められてピンチを迎えたが、吉村が冷静に自分たちの石を中央に押し込んで１点を死守した。

１点ビハインド、不利な先攻で最終１０エンドを迎えた。試合中に他シートで日本がここまで唯一勝利をあげていたスイスが韓国を下し５勝目をマーク。この瞬間に敗退が決定した。試合は最後まで相手にプレッシャーをかける形をつくったが、ナンバー１をはじき出され、敗戦となった。

初出場だった小林は最後まで笑顔を浮かべながら、チームの雰囲気作りに務めた。「私に貢献できるのは笑顔と雰囲気作り、そこだけはしようと。本当に初めての五輪の舞台で震えるほど緊張してたんですけど、みんなが絶対大丈夫だよって一緒に戦ってくれた。自分のプレーとしては納得いってなくて悔しい。全部の感情を含めて五輪でしか味わえないものを楽しもうと思っていた。それは楽しめたと思います。イタリア戦なのでアウェーではあるですけど，歓声ふくめて自分たちのものだと思って、楽しめた」と振り返った。予選敗退決定に「全部財産になると思って臨んだけど、完全に予選突破が途絶えてしまったことは悔しい」と涙しつつ「残り２試合、ここまできたらやるしかない。最後の試合、最後の一投まで全力で投げたい」と前を向いた。

◆小林未奈（こばやし・みな）２００２年７月２０日生まれ、北海道出身。北海道・札幌東高出。フォルティウスでは控えのフィフス。２０年ユース五輪混合団体２位。１６３センチ。