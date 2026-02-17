ミラノ・コルティナオリンピックは１７日、スピードスケートの女子団体追い抜きが行われた。

高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、野明花菜（立大）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）で３位決定戦に臨んだ日本は２分５８秒５０で米国を破り、銅メダルを手にした。この種目で３大会連続のメダル獲得となった。高木は今大会で１０００メートルの銅、５００メートルの銅に続くメダルで、通算１０個目として自身が持つ夏冬を通じた日本女子最多記録を更新した。準決勝は高木、佐藤、堀川桃香（富士急）の布陣でオランダに敗れた。カナダが２連覇。男子団体追い抜きでは、佐々木翔夢（明大）、山田和哉（ウェルネット）、蟻戸一永（同）で出た日本は８位。イタリアが金メダルを手にした。

「合わせる技術たけている」野明を初起用

目指した頂点には届かなかった。それでも、最後に勝ちきって表彰台は死守。エース高木は手をたたいて納得の表情を見せた。

日本は１回戦、準決勝を滑った堀川に代え、４人目のメンバーである野明を初めて起用した。高木が引っ張り、２番手に野明、最後尾に佐藤を置く隊列。張り詰めた緊張感の中、五輪初レースがメダルマッチになった野明は「やるべきことをやるだけ」という意気込みで臨んだ。

１周４００メートルのリンクを６周するレース。先頭交代をせず、後ろの選手が前の選手に近づいて手で腰を押す「プッシュ戦術」が現在の主流になった。準決勝はオランダに惜敗したものの、３位決定戦ではウイリアムソン師円コーチが「前の人の滑りに合わせる技術にたけている」と評価する野明と佐藤が高木を後押し。スタートが乱れるなどのミスもあったが、スピードに乗って勝利をもぎ取った。

準決勝から２時間もたたずに行われたレース。準決勝までは後半に強い堀川が最後尾で隊列を支えていた。そして３位決定戦は初出場でフレッシュな野明も奮闘。「３人だけで連戦に挑むのは苦しい。４人をフル活用できるのが日本の強み」と師円コーチは言う。金には届かなかったが、日本の総合力が３大会連続メダルにつながった。（森井智史）