萩原利久＆八木勇征W主演『美しい彼（シーズン2）』TVerで無料配信開始 “ひらきよ”旋風を再び
民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」にて、萩原利久と八木勇征がW主演を務めたドラマ『美しい彼（シーズン2）』（2023年放送）の無料配信が始まった。
【動画】『劇場版 美しい彼〜eternal〜』本予告映像
本作は、凪良ゆうの人気BL小説を実写化したドラマ『美しい彼』（2021年）の続編。吃音を抱え自己肯定感の低い高校生・平良一成（萩原）と、圧倒的なカリスマ性を持つ“キング”清居奏（八木）という、“陰と陽”正反対の二人の恋模様を描いた青春ラブストーリーだ。シーズン2では、高校卒業後、大学・俳優業へと進んだ、“二人のその後”が描かれる。
国内外で“ひらきよ”旋風を巻き起こし、2023年公開の劇場版も大ヒットを記録した。なお、TVerではシーズン1となる『美しい彼』を今月24日まで配信している。
■シーズン２のあらすじ
穏やかに月日は巡り……平良一成（萩原利久）は大学4年生に、清居奏（八木勇征）は新人俳優として日々奮闘していた。晴れて恋人同士となった二人は、平良の家で同棲生活をおくっている。しかし、平良の信仰にも似た“偏愛”は変わらず、きてほしいところで下がり、下がるべきところで強く出るニュースタイルな関白宣言をかましていて、美しく傲岸（ごうがん）なキング・清居の悩みはつきない。
一方、平良は清居にバレないように変装し、清居の“おっかけ”をするという新たな趣味を見つけていた。清居の迷惑にならないように……孤独に、そっと見つめていたが、あるキッカケで推し活仲間ができて……？大学卒業が近づき、同級生たちが就活中心の生活となる中、アルバイト経験がない平良にはある悩みが……。学生生活が終わり、社会に飛び立つとき、二人が選ぶ道とは――。
■キャスト
平良一成…萩原利久
清居奏…八木勇征
小山和希…高野洸
安奈…仁村紗和
設楽克己…落合モトキ
野口大海…和田聰宏
