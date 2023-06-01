■ミラノ・コルティナオリンピック™ カーリング女子 予選リーグ イタリアー日本（日本時間17日、コルティナ・カーリング競技場）

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ五輪、メダルラッシュの日本、前回大会の過去最多メダル数「18」を上回る

カーリング女子の予選リーグが行われ、女子日本代表（チームランキング9位）は開催国のイタリア（同32位）に敗れ1勝6敗となった。残り2試合を連勝しても準決勝進出の上位4チームに入ることが出来ず予選リーグ敗退が決まった。

日本は1勝5敗となり、予選リーグ敗退が決定的になり、これまでセカンドを務めていた小谷優奈（27）に代わり、チーム最年少の小林未奈（23）を起用。奇跡を信じてスタートした日本の先攻で試合開始。第1エンドをブランクエンドとし、第2エンド、日本はプレッシャーをかけ続けイタリアに1点を取らせる形となった。

イタリアのスキップ・S.コンスタンティーニ（26）は北京大会の混合ダブルスで金メダル、今大会も銅メダルを獲得している手強い選手。日本は後攻の第3エンドで吉村紗也香（34）がドローショットで1点を奪った。

先攻の第4エンドは大量3点を奪われ、追いかける展開に。日本はアイスの読みに苦しむも吉村がピンポイントを狙うスーパーショットで3得点を奪い返し、すぐに4−4の同点で前半を折り返した。

その後2点ずつを奪い、イタリアが後攻で第10エンドを迎えた。お互いにプレッシャーを掛け合うも最後はイタリアがしっかり決め、日本は奇跡の1勝を掴むことが出来なかった。

試合後、初登場の小林は「本当に初めてのオリンピックの舞台で、最初は震えるほど緊張してたんですけど」と話し、「みんなが緊張はするもんだし、絶対大丈夫だよ」と言われ、心強かったと振り返った。

スキップの吉村は「もうオリンピックの舞台での試合は残り2試合なので、本当にみんなで思いっ切り最後までプレーしたいなというふうに思います」と次戦に向けて語った。

予選リーグは10チームが総当たり戦を行い、上位4チームがプレーオフに進出。準決勝は予選1位と予選4位、予選2位と予選3位が対戦し、勝ったチームが決勝に進む。

【試合経過】

イタリア 0 1 0 3 0 1 0 1 0 2 計8

日本 0 0 1 0 3 0 1 0 1 0 計6



【勝敗表】※日本戦終了時点

1）スウェーデン 6勝1敗

2）スイス 5勝2敗

2）アメリカ 5勝2敗

4）カナダ 4勝3敗

4）韓国 4勝3敗

6）デンマーク 3勝4敗

7）中国 2勝4敗

7）イギリス 2勝4敗

9）イタリア 2勝5敗

10）日本 1勝6敗



【女子日本代表の試合予定】※日本時間

予選リーグ

12日（木）日本 ●4ー8 スウェーデン

13日（金）日本 ●7ー10 デンマーク

14日（土）日本 〇7ー5 スイス

15日（日）日本 ●4ー7 アメリカ

15日（日）日本 ●5ー7 韓国

17日（火）日本 ●6ー9 カナダ

17日（火）日本 ●6ー8 イタリア

19日（木）日本ーイギリス

19日（木）日本ー中国

決勝トーナメント

20日（金）準決勝（2試合）

21日（土）3位決定戦

22日（日）決勝