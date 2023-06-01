イラン情勢への懸念でドル高が強まる ドル円は１５３円台後半まで上昇＝ＮＹ為替 イラン情勢への懸念でドル高が強まる ドル円は１５３円台後半まで上昇＝ＮＹ為替

ＮＹ時間に入って為替市場はドル高が強まっており、ドル円は１５３円台後半まで買い戻されている。本日も円買戻しが強まり、ロンドン時間には１５２円台に下落していた。



中東で地政学的緊張が再燃する可能性や、株式市場でリスク回避の動きが広がっていることを背景に、ドルは２日続伸。ドル指数は１週間ぶりの高水準となっている。旧正月休暇でシンガポール、香港、中国本土などアジア市場が休場となり、市場の流動性は低下。



アナリストは、「市場がリスク回避モードとなる中、イランで武力衝突が起きる可能性を警戒しており、米国とイランがそれを回避する合意を結べるかが焦点となる中で、全般的にドル優勢で取引されている」と述べている。



USD/JPY 153.87 EUR/USD 1.1806 GBP/USD 1.3497



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

