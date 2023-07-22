◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽カーリング（１７日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリング女子の１次リーグ（Ｌ）で、世界ランキング５位の日本代表フォルティウスは７戦目で、同９位のイタリアに６−８で敗れ、通算１勝６敗となった。残り２戦を全勝しても最大３勝にしかならず、すでに４チームが４勝以上しているため、敗退が決まった。

吉村紗也香は「アイスのコンディションとしては昨日と全く違う。重ためのアイスという事で自分自身も苦戦しました」と振り返りながらも。「最後まで気持ちを強く持ってプレーしていました」と話した。

カーリングの日本女子は、ロコ・ソラーレが代表となった２０１８年平昌で銅メダル、前回の２０２２年北京で銀メダルを獲得。今大会、悲願の金メダルに挑んだが、刻一刻と変化する氷の変化をなかなか読めず、２連敗でスタート。３戦目に世界１位のスイスを破る金星を挙げ、波に乗ると思われた。しかし、続く米国に敗れ、自ら流れを手放した。この日、今大会初めて２人目に投げるセカンドに小林未奈を起用したが、悪い流れは変わらなかった。

１次リーグは１０チームが総当たりを行い、上位の４チームが準決勝に進出する。準決勝は１次リーグの１位と４位、２位と３位が対戦し、勝者が決勝に進み、敗者は３位決定戦に回る。