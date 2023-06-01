◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１７日、ミラノ・スピードスケート競技場）

【ミラノ（イタリア）１７日＝富張萌黄】女子団体追い抜き準決勝が行われ、前回銀メダルの日本は米国に競り勝ち、銅メダルを獲得した。日本勢の歴代最多を更新する１大会最多の１９個目のメダル獲得となり、高木美帆は自身通算１０個目のメダルとなった。

＊ ＊ ＊

テレビ解説を務めた高木美帆の姉・菜那さんは、スタート直後にもたついた場面で「しっかり落ち着いて」と冷静にエール。持ち直した日本はリードを保ったまま周回を重ねた。美帆が両手でガッツポーズを繰り出し、米国に３秒５０差をつけてのゴールに「本当によく頑張りました！おめでとうございます」と祝福した。

１周４００メートルのリンクを６周回って勝敗を争う団体種目。日本（高木、佐藤、堀川）は準決勝でオランダに残り約２００メートルでまくられ、０・１２秒差で敗れて３位決定戦に回っていた。大接戦での惜敗に思わず「キャーーー！」と悲鳴を上げた菜那さんだったが、決勝ではかみしめるような言葉遣いで銅メダル獲得を祝福。

「最後に笑顔を見ることができて、本当によかったです。全員が力を合わせて、４人で取った銅メダル。輝いていると思います」と語り、日の丸を掲げながら笑顔で場内を周回したチームに「いやーよかった！本当によかった！笑顔のメンバーを見れて、私は幸せです」と目を細めた。