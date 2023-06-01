プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏大根」 「ワカメとネギの炒め煮」 「ホウレン草とシメジのだし浸し」 の全3品。
大根を使った煮物に温かいだし浸し。体温まる和献立です。

【主菜】鶏大根
大根はお米と一緒に下ゆですることで味がしみやすくなります。

調理時間：1時間30分
カロリー：515Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

大根  1/3本   お米  大さじ1
鶏もも肉  1枚
  塩  少々
ニンジン  1/3~1/2本 サラダ油  大さじ1
＜昆布水＞
  水  400ml
  昆布  3g
砂糖  大さじ2
しょうゆ  大さじ2.5
みりん  大さじ2

【下準備】

大根は厚さ3cmの輪切りにし、皮を厚めにむいて半月切りにし、鍋に入れる。お米をお茶パックに詰めて加え、水をかぶる位まで注いで中火にかける。煮たったら火を弱めて鍋に蓋をし、30〜40分柔らかくなるまで煮てザルに上げる。お米は取り出す。

鶏もも肉は太い筋と余分な脂を切り取り、ひとくち大に切って塩をもみ込む。ニンジンは皮をむき、小さめのひとくち大に切る。＜昆布水＞の材料を合わせておく。

【作り方】

1. 鍋にサラダ油を中火で熱し、鶏もも肉を並べ入れる。返しながら両面に焼き色をつけ、キッチンペーパーで余分な油を拭き取る。

2. ニンジンを加えて炒め合わせ、大根、＜昆布水＞を加え、分量外の水をかぶる位まで注ぎ入れる。煮たったら昆布を取り除き、アクを取る。

3. 火を弱めて鍋に蓋をし、ニンジンが柔らかくなったら砂糖を加えて5分煮る。

4. しょうゆを加えて強火にし、煮汁が少なくなったらみりんを加えて煮からめ、器に盛る。

【副菜】ワカメとネギの炒め煮
ワカメをたっぷりと食べられる一品。ゴマ油がよく合います。

調理時間：15分
カロリー：71Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

ワカメ  (塩蔵)50g
白ネギ  1/2本 サラダ油  小さじ1
＜調味料＞
  砂糖  小さじ1/2
  しょうゆ  小さじ1
  ゴマ油  小さじ1
塩  適量 すり白ゴマ  小さじ2

【下準備】

ワカメは水洗いして塩を落とし、水に10分漬ける。水気を絞り、食べやすい長さに切る。

ワカメ(干し)2〜3gを水で戻してもOKです。

【作り方】

1. 白ネギは斜め薄切りにする。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。

2. フライパンにサラダ油、白ネギを入れて中火で炒め、しんなりしたらワカメ、＜調味料＞を加える。火を止めて塩で味を調え、器に盛ってすり白ゴマを振る。

【副菜】ホウレン草とシメジのだし浸し
たっぷりの食物繊維をとれるシンプルな一品。

調理時間：15分
カロリー：22Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

ホウレン草  1/2束
シメジ  1パック ＜合わせだし＞
  だし汁  100ml
  みりん  小さじ1/2
  しょうゆ  少々
  塩  適量

【下準備】

ホウレン草は熱湯でサッとゆで、冷水に取って冷まし、水気を絞る。根元を切り落として長さ3cmに切る。シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。

【作り方】

1. 小鍋に＜合わせだし＞の材料を合わせて、シメジを加えて中火にかけ、煮たったら弱火で5分煮る。

2. 火を止めてホウレン草を加えて合わせ、器に盛る。

