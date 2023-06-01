【今日の献立】2026年2月18日(水)「鶏大根」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鶏大根」 「ワカメとネギの炒め煮」 「ホウレン草とシメジのだし浸し」 の全3品。
大根を使った煮物に温かいだし浸し。体温まる和献立です。
【主菜】鶏大根
大根はお米と一緒に下ゆですることで味がしみやすくなります。
©Eレシピ
調理時間：1時間30分
カロリー：515Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）大根 1/3本 お米 大さじ1
鶏もも肉 1枚
塩 少々
ニンジン 1/3~1/2本 サラダ油 大さじ1
＜昆布水＞
水 400ml
昆布 3g
砂糖 大さじ2
しょうゆ 大さじ2.5
みりん 大さじ2
【下準備】大根は厚さ3cmの輪切りにし、皮を厚めにむいて半月切りにし、鍋に入れる。お米をお茶パックに詰めて加え、水をかぶる位まで注いで中火にかける。煮たったら火を弱めて鍋に蓋をし、30〜40分柔らかくなるまで煮てザルに上げる。お米は取り出す。
©Eレシピ
鶏もも肉は太い筋と余分な脂を切り取り、ひとくち大に切って塩をもみ込む。ニンジンは皮をむき、小さめのひとくち大に切る。＜昆布水＞の材料を合わせておく。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋にサラダ油を中火で熱し、鶏もも肉を並べ入れる。返しながら両面に焼き色をつけ、キッチンペーパーで余分な油を拭き取る。
©Eレシピ
2. ニンジンを加えて炒め合わせ、大根、＜昆布水＞を加え、分量外の水をかぶる位まで注ぎ入れる。煮たったら昆布を取り除き、アクを取る。
©Eレシピ
3. 火を弱めて鍋に蓋をし、ニンジンが柔らかくなったら砂糖を加えて5分煮る。
©Eレシピ
4. しょうゆを加えて強火にし、煮汁が少なくなったらみりんを加えて煮からめ、器に盛る。
©Eレシピ
【副菜】ワカメとネギの炒め煮
ワカメをたっぷりと食べられる一品。ゴマ油がよく合います。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：71Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）ワカメ (塩蔵)50g
白ネギ 1/2本 サラダ油 小さじ1
＜調味料＞
砂糖 小さじ1/2
しょうゆ 小さじ1
ゴマ油 小さじ1
塩 適量 すり白ゴマ 小さじ2
【下準備】ワカメは水洗いして塩を落とし、水に10分漬ける。水気を絞り、食べやすい長さに切る。
©Eレシピ
ワカメ(干し)2〜3gを水で戻してもOKです。
【作り方】1. 白ネギは斜め薄切りにする。＜調味料＞の材料を混ぜ合わせる。
©Eレシピ
2. フライパンにサラダ油、白ネギを入れて中火で炒め、しんなりしたらワカメ、＜調味料＞を加える。火を止めて塩で味を調え、器に盛ってすり白ゴマを振る。
©Eレシピ
【副菜】ホウレン草とシメジのだし浸し
たっぷりの食物繊維をとれるシンプルな一品。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：22Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）ホウレン草 1/2束
シメジ 1パック ＜合わせだし＞
だし汁 100ml
みりん 小さじ1/2
しょうゆ 少々
塩 適量
【下準備】ホウレン草は熱湯でサッとゆで、冷水に取って冷まし、水気を絞る。根元を切り落として長さ3cmに切る。シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。
©Eレシピ
【作り方】1. 小鍋に＜合わせだし＞の材料を合わせて、シメジを加えて中火にかけ、煮たったら弱火で5分煮る。
©Eレシピ
2. 火を止めてホウレン草を加えて合わせ、器に盛る。
