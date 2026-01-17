「ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子・１次リーグ、日本６−８イタリア」（１８日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

日本代表・フォルティウスは地元イタリアに敗れ、４連敗で６敗目を喫した。単独最下位の１０位に転落し、上位４チームによる準決勝進出が完全消滅した。

１次リーグ突破が絶望的な状況に陥った中で、セカンド小谷優奈に代えて、ここまでリザーブだった小林未奈を起用して挑んだ日本。第１エンドはブランクエンド、第２、３エンドに１点ずつを取り合って迎えた第４エンドに、イタリアに３点のビッグエンドを献上した。しかし、直後に複数点の好機を作ると、吉村が相手のハウス端にあった石を撃ち抜く難しいランバックショットを決めて３点を奪取。同点に追いついた。

その後は１点ずつを加えて迎えた第８エンド、不利な先攻だったが、相手が足を滑らせて投げた石に触ってしまうミスもあり、好展開を作ったが、イタリアが１点を取り切った。直後の９エンドに有利な後攻だったが、相手に中心を固められてピンチを迎えたが、吉村が冷静に自分たちの石を中央に押し込んで１点を死守した。

１点ビハインド、不利な先攻で最終１０エンドを迎えた。試合中に他シートで日本がここまで唯一勝利をあげていたスイスが韓国を下し５勝目をマーク。この瞬間に敗退が決定した。試合は最後まで相手にプレッシャーをかける形をつくったが、ナンバー１をはじき出され、敗戦となった。

試合後、吉村は目に涙をため「悔しい気持ちでいっぱい。最後まで諦めず強い気持ちをもってプレーしていました」と率直に明かし、「思い描いていた結果にはならなかったけど、金メダルの目標があったからここに来れた。初めての五輪で色々感じることはあるけど、はい・・・残り２試合頑張ります」と必死に前を向いた。

日本は１７日、世界チームランク１位のカナダに敗れ３連敗。通算１勝５敗となり、３試合を残し、上位４チームによる決勝トーナメント進出は絶望的な状況となっていた。

日本はロコ・ソラーレが出場した１８年平昌五輪で銅メダル、２２年北京五輪で銀メダルを獲得。３大会連続メダル、チームも「金メダル」の目標を掲げた中で、悔しい結果に終わった。