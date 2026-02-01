【テニス速報】 ドバイDuty Freeテニス選手権 第3日 アレクサンドラ パノワ / ディアナ シナイジェル vs エレナ ガブリエル ルーズ / ジャクリーン クリスチャン
ドバイDuty Freeテニス選手権
大会期間：2026年2月15日～2026年2月22日
開催地：アラブ首長国連邦 ドバイ
コート：ハード（屋外）
結果：[アレクサンドラ パノワ / ディアナ シナイジェル] 1 - 2 [エレナ ガブリエル ルーズ / ジャクリーン クリスチャン]
ドバイDuty Freeテニス選手権第3日がアラブ首長国連邦 ドバイで行われ、女子ダブルス2回戦で、アレクサンドラ パノワ / ディアナ シナイジェルとエレナ ガブリエル ルーズ / ジャクリーン クリスチャンが対戦した。
第1セットはアレクサンドラ パノワ / ディアナ シナイジェルが7-6で先取。第2セットはエレナ ガブリエル ルーズ / ジャクリーン クリスチャンが6-3で奪い返すと、第3セットもエレナ ガブリエル ルーズ / ジャクリーン クリスチャンが10-7で制し、エレナ ガブリエル ルーズ / ジャクリーン クリスチャンがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-02-18 00:42:07 更新