◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ(大会12日目/現地17日)

10チームの総当たりで、上位4チームが準決勝進出となる予選リーグ。ここまで1勝5敗のカーリング女子日本代表(フォルティウス)は、第6戦で同じく1勝5敗のイタリアと対戦しました。

日本は、6−6で迎えた第10エンドにイタリアに得点を許し6−8で敗戦。これで4連敗となり予選リーグ1勝6敗の最下位。予選リーグ敗退が決定しました。

6連勝のスウェーデンは、カナダに敗れ予選初黒星も4位以内が決定しており準決勝進出。アメリカ、スイスは5勝2敗とし2位タイ。予選リーグ突破に前進しています。日本は残り2試合。18日は第8戦でイギリスと対戦します。

【予選リーグSession9結果】

カナダ 8−6 スウェーデン

イタリア 8−6 日本

アメリカ 10−3 デンマーク

スイス 7−5 韓国

【予選リーグSession10カード】

中国 − デンマーク

アメリカ − イギリス

スウェーデン − 韓国

【日本代表の予選リーグ結果＆日程】※日付は現地時間12日 負 4−8 スウェーデン12日 負 7−10 デンマーク14日 勝 7−5 スイス14日 負 4−7 アメリカ15日 負 5−7 韓国16日 負 6−9 カナダ17日 負 6−8 イタリア18日 イギリス19日 中国