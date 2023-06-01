【カーリング】日本は予選リーグ敗退 イタリアに敗戦で1勝6敗 スウェーデン初黒星も準決勝進出 スイス＆アメリカが5勝目で突破へ前進
◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ(大会12日目/現地17日)
10チームの総当たりで、上位4チームが準決勝進出となる予選リーグ。ここまで1勝5敗のカーリング女子日本代表(フォルティウス)は、第6戦で同じく1勝5敗のイタリアと対戦しました。
日本は、6−6で迎えた第10エンドにイタリアに得点を許し6−8で敗戦。これで4連敗となり予選リーグ1勝6敗の最下位。予選リーグ敗退が決定しました。
6連勝のスウェーデンは、カナダに敗れ予選初黒星も4位以内が決定しており準決勝進出。アメリカ、スイスは5勝2敗とし2位タイ。予選リーグ突破に前進しています。日本は残り2試合。18日は第8戦でイギリスと対戦します。
【予選リーグSession9結果】
カナダ 8−6 スウェーデン
イタリア 8−6 日本
アメリカ 10−3 デンマーク
スイス 7−5 韓国
【予選リーグSession10カード】
中国 − デンマーク
アメリカ − イギリス
スウェーデン − 韓国
12日 負 4−8 スウェーデン
12日 負 7−10 デンマーク
14日 勝 7−5 スイス
14日 負 4−7 アメリカ
15日 負 5−7 韓国
16日 負 6−9 カナダ
17日 負 6−8 イタリア
18日 イギリス
19日 中国