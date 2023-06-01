ミラノ・コルティナ五輪

ノルディックスキー・ジャンプの小林陵侑（チームROY）が17日（日本時間18日）、自身のXを更新し、ミラノ・コルティナ五輪を終えた現在の思いをつづった。メダル獲得は混合団体での銅1つにとどまったものの「改めてこの競技の面白さと深さに気づけました」としている。

小林は2022年の北京五輪では個人ノーマルヒルで金、ラージヒルで銀メダル。今回の個人戦はノーマルヒルが8位、ラージヒルが6位。16日（同17日）に行われた男子のスーパー団体は、降雪のため3回目の最中に競技が打ち切られ6位に終わった。

投稿では「皆様、たくさんの応援ありがとうございました！」とまずファンに感謝。今回の五輪での成績を「自分としては、パフォーマンスをピークでお見せすることはできませんでしたが、たくさんの応援と経験ができ、改めてこの競技の面白さと深さに気づけました」と振り返っている。

さらに「いつも思う。オリンピックは、僕にとってのスタートだなと。皆さんの心に刺さるフライトを、今後も見せられるように。ここから、また挑戦します」と結んでいる。



