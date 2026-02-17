結局“こういうの”が使える！【niko and ...】週7でガシガシ頼れる「カジュアルバッグ」

トレンド感のあるデザインも気になるけれど、気兼ねなく使えて、毎日にちょうどいいバッグが欲しい……。そんな大人世代の希望に応えてくれそうなのが、【niko and ...（ニコアンド）】の「カジュアルバッグ」。ほどよく抜け感のあるデザインと、使いやすさを考えた設計で、週7で頼れる存在になってくれそう。大人世代の日常スタイルを支えてくれそうな、おすすめアイテムを紹介します。

大人カジュアルな機能性トート

【niko and ...】「オリジナルドロストソフトトートバッグ」\5,500（税込）

軽やかなナイロン素材と落ち着いた配色の組み合わせで、カジュアルながらも大人世代に取り入れやすい上品さを感じるトートバッグ。約17cmのしっかりとしたマチがあって荷物をたっぷり収納できるうえに、長めのハンドルで肩掛けしやすそう。ポケットは外側3つのほかに内側にも2つ付いていて、小物の整理にも便利。撥水加工が施されているので、少しの雨も気にせずデイリーに活躍しそう。

編みハンドルがトレンド感たっぷりの2WAYバッグ

【niko and ...】「オリジナル編みハンドル2WAYバッグ」\5,000（税込）

近年人気のパラコード編みのハンドルが目を引く巾着バッグは、手持ちと斜め掛けの2WAY仕様。スポーティなデザインながら、ふっくらとした丸いフォルムが愛らしさを演出しています。ガバっと口が開くので、荷物の出し入れがしやすそう。本体はブラウン × ブルーの配色のほかに、イエロー、ブラック、アイボリーのワンカラータイプも揃っています。

抜け感と機能性を両立したナップサック

【niko and ...】「オリジナルメッシュ2WAYナップサック」\3,990（税込）

くたっとしたフォルムが抜け感たっぷりのナップサックは、近年注目のアイテム。シンプルなナップサックだと物足りないという人には、こちらがおすすめです。力の抜けた雰囲気はそのままに、外と中にポケットが配されていて小物収納もOK。さらに、リュックと手持ちの2WAY仕様になっているので、その日のコーデに合わせて幅広い使い方ができそう。

身軽派におすすめのすっきりボディバッグ

【niko and ...】「オリジナルテープロゴボディバッグ」\4,500（税込）

体に沿うように掛けられるボディバッグは、両手を空けて行動したい時にぴったり。落ち着いたブラックやグレー、大人っぽいカモフラ柄、さらにはレザー調生地の展開もあり、どのカラーも大人のスタイリングにもなじみやすそう。コンパクトな見た目ながら500mlのボトルが入るサイズなので、毎日のお出かけに重宝するはず。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：tama.N