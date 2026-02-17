かつてレッドソックスなどでメジャー通算３３８試合に登板した経験を持つ田沢純一投手（３９）が、独立リーグのＢＣリーグ・埼玉武蔵ヒートベアーズに入団することを１７日、同球団が発表した。６年ぶりの古巣復帰となる。

社会人野球のＥＮＥＯＳから日本のプロ野球を経ずに米球界入りした田沢。２００９年にレッドソックスでメジャーデビューすると、１３年には自己最多７１試合に登板してワールドシリーズ制覇に貢献した。その後、マーリンズ、エンゼルスなどを経て、２０年にＢＣ埼玉武蔵入り。その後台湾プロ野球やメキシコリーグを経て、２２年にはＥＮＥＯＳに復帰した。

２５年は投手コーチも兼任していたが、１０月に退団を発表。「ＥＮＥＯＳがあったからアメリカにも挑戦できた。今回こういう形で退団になりましたけども、ＥＮＥＯＳという会社に感謝して、次のステージに向かいたい」とコメントしていた。

３９歳にして６年ぶりに元ロッテの清田育宏氏が監督を止める古巣に復帰することとなった右腕は「６年ぶりに、再びヒートベアーズの一員として戦えることを心から嬉しく思います。チャンスをくださった山粼オーナー、角社長をはじめ、球団関係者の皆様に深く感謝します。ヒートベアーズには才能豊かな選手がたくさんいます。私の経験を伝えることによって少しでも力になれたらと思います。もちろん、私自身も一人の選手として、彼らに負けない背中を見せるつもりです。埼玉を熱く盛り上げられるよう全力を尽くします。熱いご声援よろしくお願いします」とコメントした。