◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ 日本6−8イタリア(大会12日目/現地17日)

予選リーグ6試合を終え1勝5敗のカーリング女子日本代表（フォルティウス）。上位4チームが進める準決勝進出が難しい状況の中、第6戦で同じく1勝5敗の地元イタリアと対戦しました。

日本は1−1で迎えた第4エンド、3失点を喫して劣勢の展開。それでも直後の第5エンド、スキップ吉村紗也香選手の正確なラストショットでイタリアのストーンをはじくことに成功。今度は日本が一気に3得点を奪い4−4に追いつき同点のまま後半戦へ。

その後2点ずつ奪い合うと6−6で迎えた最終第10エンド、不利な先攻の日本は最終ショットを投げ終えナンバー1を確保。しかし後攻のイタリアに日本のストーンをはじき出され6−8で敗れました。

日本はこれで1勝6敗となり、残りの試合を全て勝利しても現在（試合前時点）5位タイのカナダとデンマークの3勝を上回ることができず、準決勝進出の可能性がなくなりました。日本は予選リーグ残り2戦、18日にイギリス、19日に中国と対戦します。