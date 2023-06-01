¡Ú½÷»Ò¥Ñ¥·¥å¡¼¥È¡ÛÆüËÜ¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¾¡Íø¤·Æ¼¥á¥À¥ë¡¡3Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡Ú¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¡Û
¡þ¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê2026Åßµ¨¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È ½÷»ÒÃÄÂÎ¥Ñ¥·¥å¡¼¥È 3°Ì·èÄêÀï(Âç²ñ12ÆüÌÜ/¸½ÃÏ17Æü)
ÆüËÜ¤Ï3°Ì·èÄêÀï¤Ç¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¾¡Íø¤·Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£3Âç²ñÏ¢Â³¤Î¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½à·è¾¡¤«¤é¤ÏËÙÀîÅí¹áÁª¼ê¤ÈÌîÌÀ²ÖºÚÁª¼ê¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¡¢郄ÌÚÈþÈÁÁª¼ê¡¢º´Æ£°½ÇµÁª¼ê¡¢ÌîÌÀÁª¼ê¤ÎÉÛ¿Ø¤ÇÎ×¤ó¤ÀÆüËÜ¡£¥ì¡¼¥¹¤ÏÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÎÈ¾¼þ¤ÇÁá¤¯¤â0.6ÉÃ°Ê¾å¤Î¥ê¡¼¥É¤òºî¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤â½çÄ´¤Ëº¹¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯Å¸³«¤Ë¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï°ìÅÙ¤â¥ê¡¼¥É¤òµö¤µ¤º¡¢3.50ÉÃº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¤Ï¤³¤ì¤Ç2018Ç¯Ê¿¾»Âç²ñ¤Î¶â¡¢2022Ç¯ËÌµþÂç²ñ¤Î¶ä¤ËÂ³¤¡¢Æ±¼ïÌÜ3Âç²ñÏ¢Â³¤Ç¤Î¥á¥À¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£