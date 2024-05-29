◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日 スピードスケート 女子団体追い抜き（2026年2月17日 ミラノ・スピードスケート競技場）

日本は野明花菜（21＝立大）、佐藤綾乃（29＝ANA）、高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）で3位決定戦に臨み、米国を破って銅メダルとなった。日本はこの種目3大会連続のメダル獲得。高木は女子500メートル、1000メートルの銅に続く今大会3個目、通算は10個目で、夏冬通じ日本女子最多メダル獲得記録をさらに更新した。

2018年平昌冬季五輪でスピードスケート女子団体パシュート、女子マススタートと2個の金メダルを獲得した高木菜那さん（33）は解説席で「落ち着け」「大丈夫、落ち着けば」「イケッ」「頑張れ」とつぶやくように声援を送った。日本が銅メダルを確定させると、「よく頑張りました。胸の張れる最高のレースでした」と声を少し震わせながら、祝福した。

感極まっていたが、直後に行われたオランダとカナダが対戦した決勝では切り替え、気丈にレースを解説した。

オランダとの準決勝では「ニッポン、イケ―――」と絶叫。0秒11差で惜敗し「キャー！」と悲鳴を上げて悔しがっていた。

レース後、日の丸を持って歓声に応えるメンバーに向かって「やったー！頑張ったねー」と解説席で立ちあがり、手を振った。「すみません。パシュートのメンバーに戻ってました」と謝罪しつつ、日本の銅メダル獲得に「本当に良かったです。みんなで誰も欠けずにゴールできて良かったです」とあらためて祝福した。