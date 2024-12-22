２４日放送の「うたコン」に出演する石川さゆり

　ＮＨＫは、２４日放送の音楽番組「うたコン」（火曜・後７時５７分）で昭和歌謡の黄金期を築き上げた作詞家の阿久悠さんを特集すると１７日、発表した。

　２月２４日は希代のヒットメーカー・阿久さんの生誕８９年。昭和から令和へ―、阿久さんが手がけた昭和を代表する名曲の数々を貴重な映像とともに振り返り、親交のあった歌手たちが思い出や作品の魅力を語り合っていく。

　石川さゆりはリリースから５０年目、歌手人生の転機となった「津軽海峡・冬景色」をサックス奏者の上野耕平との共演で届ける。デビュー６０年の森進一は、１９８４年の紅白で披露し、阿久が絶賛した「北の螢」を熱唱。ささきいさおは「宇宙戦艦ヤマト」、「フィンガー５」の晃は、日向坂４６と共に「個人授業」「学園天国」のミリオンヒットメドレーを届ける。

　元宝塚星組トップスターの礼真琴が初登場。沢田研二のヒット曲「勝手にしやがれ」のカバーに挑戦する。

【曲順】

　「津軽海峡・冬景色」　石川さゆり（ソプラノサックス・上野耕平）

　「北の螢」　　　　　　森進一

　「宇宙戦艦ヤマト」　　ささきいさお

　「思秋期」　　　　　　岩崎宏美

　「居酒屋」　　　　　　丘みどり、青山新（原曲・五木ひろし＆木の実ナナ）

　「勝手にしやがれ」　　礼真琴（原曲・沢田研二）

　「個人授業」　　　　　晃（フィンガー５）

　「学園天国」　　　　　晃（フィンガー５）、日向坂４６

　「誓い」　　　　　　　平原綾香

　「無償の愛」　　　　　森進一

　「クリフハンガー」　　日向坂４６