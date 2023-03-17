◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１７日、ミラノ・スピードスケート競技場）

女子団体追い抜き３位決定戦が行われ、日本（高木美帆、野明花菜、佐藤綾乃）は２分５８秒５０で米国に勝利し、銅メダルを獲得した。同種目は３大会連続のメダル獲得となった。高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）にとっては今大会３個目の銅メダルで、自身の持つ日本女子最多の五輪通算メダル記録をさらに更新し１０個（金２、銀４、銅４）と、夏冬通じ日本勢４人目の２ケタメダリストとなった。高木は「準決勝から気持ちをすぐ切り替えて、決勝に挑めた結果の銅メダル。すごく誇らしく思っています」と振り返った。

佐藤綾乃（ＡＮＡ）は３大会連続３個目のメダル（金１、銀１、銅１）、１回戦と準決勝を滑った堀川桃香（富士急）と、３決を滑った野明花菜（立大）にとっては五輪初メダルとなった。日本勢は今大会１９個目のメダルとなり、日本の冬季五輪最多メダルを更新した。ゴールの瞬間、高木はガッツポーズを決めた。

準々決勝は順当に通過。だが、２位という順位には滑った３人全員が納得していなかった。ラスト１周でスケーティングが大きく乱れた高木は「１位通過をしたいと思っていたが、それがかなわなかったことには、私の最後の動きの乱れだったり、スピードを落としすぎてしまったところが響いている。スタートや出だしは完璧に入ることができたが、悔しい気持ちがある」と話していた。

高木の滑りが乱れた要因にはプッシュのミスもあった。直線で２回ほど２番手の佐藤と最後尾の堀川のブレード（刃）が接触。そこからリズムが合わなくなり、プッシュが思うようにいかず。結果として高木の負担を減らすことができない状況で風を受け続けながら滑ることとなり、ラスト１周で１位通過のカナダに逆転を許していた。

強豪オランダと対戦した準決勝。準々決勝と同じ３人で臨み決勝進出を目指した。序盤は日本がスピードを生かしてリードを奪った。３周目手前でオランダにリードを許したが、終盤、ラスト１周に入ったところで日本が０秒１０のリードを奪った。だが、ラスト半周。３大会ぶりの金メダルを狙うオランダが粘りを見せ、わずか０秒１１差で屈した。

２大会ぶりの金メダル奪還を目指した今大会。過去大会と違うのは高木、佐藤、堀川の３人はともに「チーム・ゴールド」のメンバーとして普段からともに練習を行っていること。最低でも週に２度は必ず団体追い抜きの練習に取り組んできた。今年１月には野明を含めて長野、ドイツの直前合宿でより多くの時間を割き、金メダル獲得を見据えてきた。

今季限りで「チーム・ゴールド」は解散する。チームとして集大成を迎える今大会だった。大黒柱の高木は今大会既に２つのメダルを獲得。だが、いずれも銅という結果には悔しさをのぞかせており、１５００メートルと合わせて「（残り）２種目、金メダルを取りにいく」と力強く宣言していた。Ｗ杯帰国後には同種目について、「非常に厳しい戦いになるとは思うが、おのおのができることを最大限発揮することができれば、世界のトップに立つことは不可能ではない」と世界との距離感を語ってきた。

佐藤は今大会限りで五輪引退を示唆。「スケート人生を変えてくれた種目」と話し、１８年平昌大会の金メダル獲得は、競技人生において大きな出来事だった。「あのメンバーとして参加しなければ、絶対にここまで来ていない。そこまでスケートに対する気持ちも強くならなかった。パシュートをやっていたから、個人種目も伸びたと思う」と話しており、金メダルへの思いは人一倍強かった。

堀川は１８年平昌大会で同種目が金メダルを獲得する瞬間を生で見た。「本当に感動した。スポーツを通して人を勇気づけられるんだと知った。自分もその思いを応援してくれる人に届けたい」と強い気持ちを持って今大会に臨んでいた。持ち前のスタミナを武器に最後尾を務め、縁の下の力持ちとしてチームを支えた。

野明は今季途中から３人とともに練習を行うようになった。当初は「自分なんかが…」と自信がない状態で滑っていたが、Ｗ杯第１戦で優勝。元五輪選手だった両親から受け継いだスケーティング技術を味方に、成長していった。今大会に向けては「今までで一番いい滑りがしたい。金メダルが取れたらうれしい」と話していた。１月にはスランプに陥ったが、高木からのアドバイスで復調。カギを握る４人目として起用され、野明家にとって初の五輪メダルをもたらした。

◆チーム・ゴールド ミラノ五輪での金メダル獲得を目指し、２３年５月に高木が発足した。北京五輪後にナショナルチームを離れたデビットコーチから、指導を受け続けたいとの思いから発足。今季限りの解散が決定済みで、今大会がチームとしての集大成の場となる。メンバーは所属、国籍関係なく７人。日本勢は高木、佐藤、堀川、野々村太陽（博慈会）、土屋陸（白銅）の５人。ほかに中国勢２人がおり、今大会男子１０００メートル銅の寧忠岩と韓梅が一緒に練習を行う。