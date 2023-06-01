ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー複合男子個人ラージヒルは１７日に行われ、今季限りで引退する渡部暁斗（３７＝北野建設）は１９位で五輪最後の個人種目を終えた。

前半のジャンプで１９位につけた渡部は、トップから１分５０秒差で後半の距離をスタート。順位を上げることができなかった。個人種目３大会連続のメダリストは、ノーマルヒルの１１位に続いて表彰台は遠かった。

「正直、悔しかった。もう少しいいジャンプをしたかった。意外にあっさり終わっちゃうんだなという気持ちがあった」と振り返った。

個人種目は終わったが、１９日の団体スプリントに出場する可能性はある。「自分がメンバーに入れるかわからないが、出るならベストを尽くしたい。選ばれなくても全力でサポートしたい」と語った。

また、前半のジャンプでトップに立った山本涼太（長野日野自動車）は、日本勢最上位の１５位。「ジャンプを飛んだ選手が、クロスカントリーで強い選手が多かった。こうなるだろうと思いつつ、ここまで走れないか、という気持ち。悔しい気持ちが大きい」と力不足を口にした。