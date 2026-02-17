◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日 スピードスケート 女子団体追い抜き（2026年2月17日 ミラノ・スピードスケート競技場）

ミラノ・コルティナ冬季五輪第12日の競技が行われた17日、スピードスケート女子団体追い抜きで日本が3位決定戦を制して銅メダルを獲得。今大会の日本選手団の獲得メダル数は19個（金4、銀5、銅10）に達し、前回22年北京五輪の18個を超える冬季大会最多記録となった。高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）は今大会3個目、通算10個目の獲得で、夏冬通じて日本女子最多のメダル記録をさらに更新した。

今五輪の日本勢メダル1号は第2日の7日にジャンプ女子個人ノーマルヒルで丸山希（27＝北野建設）が獲得した銅メダル。同日にスノーボード男子ビッグエアで木村葵来（きら、21＝ムラサキスポーツ）が金メダル1号、木俣椋真（23＝ヤマゼン）が銀メダルを獲得し、表彰台ワンツーを決めた。

その後も第6日の11日以外、全ての日程でメダルを獲得。第8日の13日にはスノーボード男子ハーフパイプで戸塚優斗（24＝ヨネックス）が金、山田琉聖（19＝チームJWSC）が銅、フィギュアスケート男子で鍵山優真（22＝オリエンタルバイオ・中京大が銀、佐藤駿（22＝エームサービス・明大）が銅と、冬季大会日本初となる同日2カ所での複数メダル獲得を達成した。

16日にはフィギュアスケート・ペアの三浦璃来（24＝木下グループ）、木原龍一組（33＝同）が金メダルを獲得。SP5位からフリーで世界歴代最高点の158.13点をマークする大逆転劇を演じ、日本選手団のメダル獲得数は北京に並び過去最多の18個となっていた。