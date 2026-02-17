38歳でおばあちゃんになった美女が、17歳での妊娠直後に交際相手の暴走族総長が逮捕されるという衝撃の過去を告白し、波乱に満ちた半生を振り返った。

【映像】総長だった元カレの写真＆38歳でおばあちゃんになった現在の姿

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。

番組では、リポーターの小森純が大阪府吹田市を訪れ、38歳の若さで孫を持つえりなさんの実態を調査した。えりなさんは現在5人姉妹の母であり、20歳の長女・とあらさんが出産したことでおばあちゃんになったが、その始まりは壮絶なものだった。高校2年生だった17歳の時、地元の1歳上の先輩で暴走族の総長を務めていた男性との間に長女を妊娠。自身の親に結婚の挨拶へ行ったわずか1週間後、男性は突然音信不通になったという。

えりなさんは当時を振り返り、男性がいなくなった理由を「風の噂で少年院（に入ったと聞いた）」と明かした。身重の体でありながら、えりなさんは一人で出産費用を貯めるため、臨月ギリギリまでスーパーや居酒屋でアルバイトを継続。無事に長女を出産し、子供が1歳になる頃に男性が戻ってきたが、その後も入籍はせず、5年間で4人の娘を未婚のまま出産するという独自の道を歩んだ。

その後、キャバクラの客だった経営者の男性と結婚し、シャネルの時計やブランド品に囲まれるセレブ生活を送る時期もあったが、夫の浮気が探偵の調査で発覚し再びシングルマザーとなっている。