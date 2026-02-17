タレントの小森純が、自分と同世代でありながら既に孫を持つ女性の驚きの実態に迫り、そのビジュアルと波乱万丈な家族構成に驚愕の声を上げた。

【映像】38歳おばあちゃんになった美女＆“若すぎる”ママになった長女

ABEMAで配信中の『愛のハイエナ5』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演している。

番組内の「30代のおばあちゃん」を調査する企画で、リポーターの小森は大阪府吹田市を訪れた。そこで出会ったのが、38歳でおばあちゃんになったえりなさんである。待ち合わせ場所にいたえりなさんの若々しくスタイリッシュな姿を見た小森は、開口一番「おばあちゃん、いくつですか？」と質問。えりなさんが「38歳です」と答えると、小森は「どうなってんの！？」と絶叫し、自身の年齢に近い彼女の立ち位置に混乱を隠せない様子を見せた。

さらに驚くべきはその家族構成である。えりなさんは現在、生後2か月の孫・るいくんのおばあちゃんでありながら、自身も5人の娘を持つ母親であった。20歳の長女、18歳の次女、17歳の三女、15歳の四女、そして小学3年生の五女までが揃う大家族で、長女を17歳の時に出産したという事実を聞いた小森は「やばいな、人生！」と天を仰いで感嘆した。