『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』“あのテーマ曲”から始まる最新予告＆ポスター解禁
世界的エンターテインメント「スター・ウォーズ」シリーズの最新作『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、5月22日に日米同時公開される。このたび、シリーズの象徴的なテーマ曲とともに、新たな冒険の幕開けを告げる最新予告映像と新ポスターが全世界で解禁された。
【動画】『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』最新予告
劇場版としては、2019年公開の『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』以来、約7年ぶりの新作となる本作。ジョージ・ルーカスが創造した壮大な銀河を舞台に、“孤高の賞金稼ぎ”マンダロリアンことディン・ジャリンと、強力なフォースを秘めた幼い孤児グローグーの物語が描かれる。
『スター・ウォーズ／ジェダイの帰還（エピソード6）』で帝国が崩壊した後、新共和国による統治が始まるも、銀河の各地では帝国軍の残党や無法者たちが暗躍し、混沌とした状況が続いていた。フォースの力を秘めたグローグーは、その能力を狙う者たちに追われる存在となり、マンダロリアンは彼を守るため共に旅をすることを決意。二人は危険な時代を生き抜きながら、親子のような絆を育んでいく。
解禁された予告映像では、おなじみの「スター・ウォーズのテーマ」に乗せて、戦闘機Xウイングの編隊飛行や宇宙船がハイパードライブ（SWでの宇宙高速ワープ）への突入など、シリーズの象徴的なビジュアルが登場。帝国軍のエリート兵士だったスノートルーパーとの激しい戦闘や、ドロイドのビープ音、ジャバ・ザ・ハットと同じ種族のキャラクターが登場するなど、ファンの心をくすぐる要素が満載だ。
宇宙船でいたずらをして注意されたり、夕飯前にお菓子を食べて怒られてしまうなど、マンダロリアンとの親子のような微笑ましい関係性も見どころ。一方、フォースの力でマウス・ドロイドを粉々にしてしまったり、防具を身に着けた凛々しい姿もあり、守られる存在から、マンダロリアンと共に戦う“頼れる相棒”へと成長した姿が描かれている。
さらに映像には、大女優シガーニー・ウィーバー演じるウォード大佐も登場。マンダロリアンとグローグーに対して「これは復讐ではない。新たな戦争を防ぐ戦い」と意味深な言葉を投げかける彼女の存在が、物語の鍵を握ることを予感させる。
物語の全貌は依然として謎に包まれたままだが、崩壊したはずの帝国軍の残党の存在をほのめかすせりふも飛び交い、マンダロリアンとグローグーの冒険と、銀河の未来が大きく動き出しそうだ。
同時に解禁されたポスターでは、マンダロリアンの肩に乗るグローグーの姿が描かれており、『スター・ウォーズ／帝国の逆襲（エピソード5）』でヨーダがルーク・スカイウォーカーの肩に乗っていた名シーンを想起させるビジュアルとなっている。二人の固い信頼関係と、新たな戦いへの旅立ちを象徴する印象的な一枚だ。
本作の製作総指揮は、ジョージ・ルーカスから直接指導を受け、「スター・ウォーズ」の精神を受け継ぐクリエイターとして知られるデイヴ・フィローニが担当。ルーカスフィルムの社長および最高クリエイティブ責任者（チーフ・クリエイティブ・オフィサー）として、新たな「スター・ウォーズ」の未来を担う存在となっている。
デイヴは「私のストーリーテリングに対する愛は、ジョージ・ルーカスの映画によって形作られました。この新たな役職で、ルーカスフィルムを率いる機会を与えてくれたことに心から感謝しています。本当に愛している仕事です。フォースと共にあらんことを」と声明を発表している。
