¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÁ´ÆüËÜÇÆ¼Ô·èÄêÀï¡ÛÀ¾»³µ®¹À¡¡¼ó°ÌÄÌ²á¤ØÀµÇ°¾ì¡Ö¼þ¤ê¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Î£Çµ¡ÖÁ´ÆüËÜÇÆ¼Ô·èÄêÀï¡¡³«Àß£·£³¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤Ï£±£·Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡À¾»³µ®¹À¡Ê£³£¸¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï£¸£Ò¡¢£´¥³¡¼¥¹¤«¤é£µÃå¡£Í½ÁªÁ°È¾£²Æü´Ö¤Ç£±¡¢£²¡¢£±Ãå¤È²÷Áö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÀÅÀÎ¨¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤ÇÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤ËÎ×¤à¡£
¡¡ÃÏ¸µ¼þÇ¯Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹À¾»³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Í½Áª¼ó°ÌÄÌ²á¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£¡ÖÂ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¼þ¤ê¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£¹Ô¤Â¡¢½ÐÂ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¯¡×¤Èµ¡¤Î¾åÀÑ¤ß¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡Í½Áª¥é¥¹¥È¤Ï£µ£Ò£³¹æÄú¡£µ¤Ç÷¤¢¤Õ¤ì¤ëÁö¤ê¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤ë¡£