¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÁ´ÆüËÜÇÆ¼Ô·èÄêÀï¡Û¾åÛêÄª¿ó¡¡º£Àá½é¾¡Íø¤Ç¾¡Éé¶î¤±¤Ø¡Äµ¡ÎÏ¤â¡Ö¤«¤Ê¤ê¾åÀÑ¤ß¤¬¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Î£Çµ¡ÖÁ´ÆüËÜÇÆ¼Ô·èÄêÀï¡¡³«Àß£·£³¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤Ï£±£·Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¾åÛêÄª¿ó¡Ê£³£²¡áÂçºå¡Ë¤Ï£±£±£Ò¥¤¥ó¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÆ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ£±Ãå¡££²ÆüÌÜ¤Þ¤Ç£µ¡¢£µ¡¢£´Ãå¤È¤â¤¦¤Ò¤È¤Ä¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£Àá½éÇòÀ±¤òµó¤²¤ÆÍ½ÁªºÇ½ªÆü¤Î¾¡Éé¶î¤±¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£
¡Ö¤«¤Ê¤ê¾åÀÑ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Â¤òÍî¤È¤µ¤º¤Ë¥¿¡¼¥ó²ó¤ê¡¢²ó¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î²¡¤·¤ò¾å¸þ¤«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤Èµ¡ÎÏ¥¢¥Ã¥×¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£´ÆüÌÜ¤Ï£¶£Ò£´¹æÄú¡¢£±£±£Ò£²¹æÄú¤Î£²Áö¡£ÆÀÅÀÎ¨£²£²°Ì¥¿¥¤¤«¤é¤Î½àÍ¥ÆÍÇË¤ËÄ©¤à¡£