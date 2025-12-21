◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 女子ショートプログラム（１７日、ミラノ・アイススケートアリーナ）

【ミラノ（イタリア）１７日＝大谷翔太】 ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートは１７日から、最終種目の女子シングルが始まる。日本勢は３大会連続出場の坂本花織（シスメックス）、初出場の中井亜美（ＴＯＫＩＯインカラミ）、千葉百音（木下グループ）の３選手が出場する。

日本フィギュア勢は今大会、団体で銀、男子シングルで銀と銅、ペアで金メダルの計４つのメダルを獲得している。２２年北京五輪の最多メダル数（団体、男子２個、女子１個）に並んでおり、女子で表彰台に上がれば過去最多を更新。男女とペアでメダル獲得なら、史上初となる。

女子は“最強の布陣”だ。２２年北京五輪銅メダル坂本は、日本女子初の３大会連続出場。世界選手権３連覇など百戦錬磨で、今大会も団体でＳＰ、フリーともに１位を獲得。ペアで盟友の三浦璃来、木原龍一組が１６日に金メダルを獲得しており、勢いに乗る。

初出場の１７歳、中井亜美は大技のトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を武器に、今季シニアデビュー。グランプリシリーズでデビュー戦Ｖを飾ると、昨年１２月のＧＰファイナルでは２位。勢いのまま初五輪切符をつかんだ。同じく初出場の千葉百音は、昨年の世界選手権で３位となっており、大舞台の表彰台経験者。ＧＰファイナルではフリーで崩れて涙したが、全日本選手権で３位に食い込み五輪内定を決めた。

ライバルは米国勢。昨季世界女王のアリサ・リュウは完成度高くプログラムをこなし、アンバー・グレンはトリプルアクセルを持つ全米３連覇の実力者。共に団体でＳＰ、フリーをそれぞれ滑っており、米国の２連覇に貢献した。

日本勢女子は中井が最初に登場し、第４グループの１８番滑走（午前５時３４分）。最終グループの坂本は２７番滑走（同６時３９分）、千葉が最終滑走（同６時５２分）で登場する。