¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Î£Ç­µ¡ÖÁ´ÆüËÜÇÆ¼Ô·èÄêÀï¡¡³«Àß£·£³¼þÇ¯µ­Ç°¶¥Áö¡×¤Ï£±£·Æü¡¢Í½Áª£³ÆüÌÜ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£

¡¡ÃÝ²¼Âç¼ù¡Ê£²£·¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ïº£Àá¤¬¼þÇ¯µ­Ç°¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ¿å¿Àº×¤ò¾þ¤Ã¤¿£²ÆüÌÜ¤ËÂ³¤­¡¢£³ÆüÌÜ¤â°õ¾ÝÅª¤ÊÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡££µ£Ò¡¢£³¥³¡¼¥¹¤«¤é¥³¥ó¥Þ£±£²¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤Æ³°¥Þ¥¤´º¹Ô¡££²¥³¡¼¥¹»³ºê·´¤¬£±£Í¸åÂà¤¹¤ë¤Î¤ò¿¬ÌÜ¤ËÁá¡¹¤È£²ÈÖ¼ê¤ò³ÎÊÝ¡£ÆÀÅÀÎ¨£µ¡¦£²£µ¤È¤·¤Æ¾¡Éé¶î¤±¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£

¡Ö£²ÆüÌÜ¤Ë¥Ú¥é¤ò³°¤·¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¿·³«Áª¼ê¤ËÎôÀª¤À¤Ã¤¿¤·¡¢Â­¤Ï¹ç¤Ã¤ÆÉáÄÌ¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÌÜÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¼å¤¤¤È¤â´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤Ï¤ß¤ó¤Ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£½½Ê¬¤ËÀï¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤ÏÇ¼ÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡Ö²ó¤êÂ­¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤±¤É¡¢º£¤Ï¸þ¤­¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¡££´ÆüÌÜ¤Ïº¹¤·¥³¡¼¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤òÈùÄ´À°¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤¿¤¤¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤ÏÂç¾æÉ×¡£¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¤Èµ¤¹ç½½Ê¬¡£¶»¤ò¼Ú¤ê¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤ÇÍ½ÁªÆÍÇË¤òÁÀ¤¦¡£