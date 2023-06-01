◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１７日、ミラノ・スピードスケート競技場）

【ミラノ（イタリア）１７日＝富張萌黄】男子団体追い抜き７位決定戦で、佐々木翔夢（明大）、山田和哉、蟻戸一永（ともにウェルネット）の日本は３分４７秒３９だった。ドイツに２秒１４差で敗れ、８チーム中の最下位で終えた。

１５日の１回戦では途中で隊列が離れる場面もあり、３分４８秒１４の８位で上位４チームによる準決勝進出を逃していた。佐々木は「終わってしまったことはしょうがないので、一つでも上の順位を目指せるようにという気持ちで臨んだ」と振り返る。コーナーの滑りなどを修正して１回戦からタイムを上げたが、蟻戸は「距離感だったりとか、隊列の乱れが…。自分が３番手でフォローが全然できなかった」と悔しさをにじませた。

山田が２４歳、蟻戸は２３歳、佐々木は２０歳と若く、いずれも五輪初出場だった。山田は「４年後もこのメンバーで滑れたらいいなと思う。このメンバーじゃなくても絶対に４年後強くなってる自信はあるので、期待して見ていてほしい」と次の五輪に向けて巻き返しを誓った。