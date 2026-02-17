町田MF白崎凌兵がスーパーミドル弾!! “パスズレ”アシストの18歳労い「いやいやナイスボールだよって(笑)」
[2.17 ACLEリーグステージ第8節 町田 3-2 成都蓉城 Gスタ]
18歳の“パスズレ”をものともせず、値千金のスーパーミドルを突き刺した。FC町田ゼルビアは1-0で迎えた前半25分、左サイドを攻め上がったFW徳村楓太が中央にパスを送ると、後ろから走り込んだMF白崎凌兵がノートラップで右足一閃。強烈なミドルシュートは右に大きく曲がり、GKの手をかすめてゴールの右上隅に突き刺さった。
「自分のところはフリーで空いていたので、楓太からボールを受けて、本当は足元に来ると思っていたので止めてから打とうかなと思っていたけど、ちょっと前にボールが来たので、ダイレ(ワンタッチ)で打とうというところで。いい形で入ってくれた」(白崎)
シュートの際にこだわったのは「インパクトだけ」と白崎。「横からのボールをダイレで打つのは得意なので、その感覚だけ、ミートだけを意識して打ちました」と手応えを語った。
そんな白崎はゴール後、お膳立てした徳村を笑顔でねぎらっていた。
神村学園高出身ルーキーの18歳はこの日がプロデビュー戦で、白崎のゴールによって初アシストがついた形。「楓太が『パスめっちゃズレたのに決めてくれてありがとうございます』って言ってきたので、いやいやナイスボールだよって(笑)」。そう微笑んだ白崎によると、普段もよくコミュニケーションを取っているのだという。
「本当にプライベートでもよく話をするので。前日練習からめちゃくちゃ顔が硬くて、なんか緊張していたんで『お前、緊張すんなよ』ってずっと言ってて(笑)。今日もめちゃくちゃ表情が硬くて、こいつ大丈夫かなって思ってたんですけど、こいつなんか本番に強そうだなって思ってたら、ファーストプレーで迷いなくゴールに向かってたんで、本番に強いタイプなんだなと思いました(笑)」(白崎)
山梨学院高出身の白崎自身も高校卒業後にプロ入りし、1年目でJ1初出場を果たした“ルーキーデビュー”の経験者。そんな頼れる先輩の振る舞いには徳村も感謝しきりだった。「ちょっとパスがズレたんですけど、ワンタッチでスーパーなゴールを決めてくれたんで、自分のアシストではありますけど、ほぼシラくんの個人(の能力)って感じでしたね(笑)」(徳村)。18歳から32歳。高校選手権から巣立った年の差ホットラインで生まれたスーパーゴールだった。
(取材・文 竹内達也)
