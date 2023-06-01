日曜日のメゾンデが、新曲「恋のいうとおり」を本日配信リリースした。さらに、本日20時からはMVがYouTubeにてプレミア公開されることも決定した。

「日曜日のメゾンデ」は、『週刊少年サンデー』『サンデーうぇぶり』で連載された漫画作品を、MAISONdesが音楽として昇華する新たなアーティストプロジェクトだ。

原作『百瀬アキラの初恋破綻中。』は、ド田舎に暮らす少年・久我山はじめと、かつての憧れの同級生・百瀬アキラの恋のゆくえを描く純愛ラブコメディ。今回の楽曲は、そんな“ちぐはぐで尊い恋”を、まるで方程式のように鮮やかに音楽へと落とし込んだ一曲だという。

ジャケット写真

作詞・作曲を手がけたのは、UNISON SQUARE GARDENのベーシストであり、同バンドの楽曲の大半を担うソングライター・田淵智也。原作の細やかなコメディ描写やキャラクターの想像力の広がりに着想を得て、メロディはダイナミックに展開しており、大サビでは桜が舞い上がるような景色が思い浮かぶ高揚感あふれる楽曲になっているとのこと。

アレンジは、PENGUIN RESEARCHのベーシストとしても活動し、ボカロP“kemu”としても知られる・堀江晶太が担当。ボーカル・礼衣の透明感ある歌声が、すれ違いながらも惹かれ合う二人の感情を繊細に描写。特に後半に重なっていくコーラスワークは、多幸感に満ちたクライマックスを演出し、青春の“瞬間最大風速”を鮮やかに体感させる作品に仕上がっているという。

https://youtu.be/eXz5zhrCx_M

◾️晴川シンタ『百瀬アキラの初恋破綻中。』

『週刊少年サンデー』（小学館）にて連載中（既刊１〜5巻）。「次にくるマンガ大賞 2025」コミックス部門第6位受賞。 ▼あらすじ

ド田舎に暮らす少年・久我山はじめのもとに帰ってきた、かつての憧れの同級生・百瀬アキラ―― 実は彼女は、大好きなはじめと結ばれるため、周到な計画を立てて田舎に帰ってきていた！！ …が、超不器用なアキラの計画は、いつもだいぶ空回り。 おまけに、はじめも超鈍感＆先走り体質… 当然、めちゃくちゃにすれ違います。 果たして2人は、思い描いた未来へ進めるのか…？ いや、進みます。大丈夫です。たぶん… 2人の様子を、どうぞあったかく見守ってください。 ▼第1話 試し読み

https://www.sunday-webry.com/episode/2550689798900303636 週刊少年サンデー：https://websunday.net/

サンデーうぇぶり：https://www.sunday-webry.com/