阿部真央が、NHK「みんなのうた」に書き下ろした新曲「Buddy」を本日配信リリースした。

本楽曲は、“Buddy（相棒）”という特別な関係が持つ力と温かさ、お互いが支え、支えられるゆえの脆さと切なさを、シンプルなメロディーにのせて歌った楽曲になっているという。すべての楽器を阿部真央本人が演奏しているとのことなので、そちらにも注目していただきたい。

ジャケット写真

青空の下、サモエドと肩を寄せ合う2ショットが印象的なジャケットアートワークは、本楽曲が伝えたい温度感を視覚的に体現したビジュアルに仕上がっている。

さらに、阿部真央は6月からライブハウスツアーの開催が決定している。チケットは各種先行受付中だ。

◾️「Ding-dong」

2026年1月21日（水）配信リリース

配信URL：https://abemao.lnk.to/Ding_dong

※TVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』オープニング主題歌 ◆TVアニメ『透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜』

TOKYO MX、BS日テレ、サンテレビ、KBS京都ほかにて放送中

TOKYO MX 毎週木曜23:30〜

BS日テレ 毎週木曜23:30〜

サンテレビ 毎週木曜24:00〜

KBS京都 毎週木曜24:00〜 公式サイト：http://tomeiotoko-ningenonna.com

公式X：https://x.com/tomeiotoko

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@tomeiotoko_animz

原作：「透明男と人間女〜そのうち夫婦になるふたり〜」岩飛猫（双葉社）

◾️＜ABE MAO LIVE HOUSE TOUR 2026＞ [2026年]

6月6日（土） 福岡：DRUM LOGOS

6月7日（日） 熊本：B.9 V1

6月12日（金） 東京：恵比寿LIQUIDROOM

6月19日（金） 北海道：PENNY LANE24

6月26日（金） 宮城：仙台RENSA

6月28日（日） 新潟：新潟LOTS

7月3日（金） 愛知：DIAMOND HALL

7月5日（日） 広島：HIROSHIMA CLUB QUATTRO

7月11日（土） 大阪：なんばHatch

7月19日（日） 東京：Zepp DiverCity(TOKYO)

チケット各種先行受付中 特設サイト：https://abemao.com/feature/Tour2026