鞘師里保、メジャー第2弾シングル「prism」配信リリース。配信記念「Stationhead リスニングパーティー」今夜開催も
鞘師里保が、新曲「prism」を本日配信リリースした。
「prism」は、avexからのメジャー第2弾となるデジタルシングル。新しい世界へと踏み出した鞘師の挑戦する気持ち、そして覚悟を抱えながら前進していく“今”を刻んだ楽曲になっているという。
実験的かつチャレンジングなアプローチの中に、揺るぎない意志と確かな熱量を内包しており、サウンドは新世代R&B／HIPHOPを軸に、鋭さと色気、そして身体性を兼ね備えたトラックに仕上がったとのこと。プロデュースは、前作「Super Red」に続き、Number_iやBE:FIRSTなどの楽曲も手がけるMONJOEが担当している。
本日20時からは「prism」のリリースを記念して、Stationheadでリスニングパーティーが開催され、本人も音声で登場する。Stationheadは、オンライン上でリアルタイムに楽曲を試聴し、ファンが互いに感想やエピソードをチャットできるサービスだ。鞘師里保のアカウントをフォローして、ぜひリスニングパーティーを楽しんでほしい。
◾️「prism」
2026年2月18日（水）リリース
配信：https://avex.lnk.to/prism
＜クレジット＞
[Music]
LYRICS : CANCHILD @CANCHILD _
MUSIC : MONJOE @MONJOE.WATARU
Recording Engineer: Erika Shimada
Mixing Engineer: D.O.I. @doiidp
[Artwork]
VISUAL DIRECTOR : SEIYA FUJII (W) @SEIYAFUJII
ILLUSTRATOR / DESIGNER : YON @YON_CC1998
CREATIVE PRODUCER : ATSUYA KATABAMI @BAMIO_DAYO PRODUCTION ASSISTANT : MIHOKO WANISHI (SEIYA FUJII)
◾️＜RIHO SAYASHI 6th Live Tour 2026 -Too much! Session-＞
2026年2⽉21⽇（土）開場16:30／開演17:00
@高知・X-pt.
2026年2⽉22⽇（日）開場16:30／開演17:00
@香川・高松MONSTER
2026年3⽉7⽇（土）開場16:30／開演17:00
@岡山・IMAGE
2026年3⽉8⽇（日）開場16:30／開演17:00
@広島・LIVE VANQISH
2026年3⽉20⽇（金・祝）開場16:30／開演17:00
@大阪・ESAKA MUSE
2026年3⽉22⽇（日）開場16:30／開演17:00
@神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI
▼チケット
チケット料金：6,800円（税込）
※スタンディング
※ドリンク代別途必要
※未就学児童入場無料
※お1人様につき各公演最大6枚まで
▼一般発売
受付期間：2025年12月27日（土）10:00〜
※予定枚数に達し次第、販売終了
