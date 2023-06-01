【VF-0S/A フェニックス バトロイド［コンバーチブル］】 2月18日出荷開始 価格：4,620円

ウェーブは、プラモデル「VF-0S/A フェニックス バトロイド［コンバーチブル］」の出荷を2月18日に開始する。価格は4,620円。

本商品はOVA「マクロスゼロ」に登場した可変戦闘機「VF-0 フェニックス」のバトロイドモードを1/100スケールでプラモデル化したもの。2007年に発売された「VF-0S」と「VF-0A」がコンバーチブルキットとして復活した。キットは接着剤不要のスナップフィットタイプで、各関節はポリキャップにより可動する。マーキングやラインなど、それぞれに専用デカールが付属し、どちらか好みの仕様を選択して製作できる。洗練されたバトロイドスタイルの造形にこだわったフォルムで、劇中での活躍シーンを再現して楽しめる。マーキングデカールは発色や耐久性がアップしたシルクスクリーン印刷に変更されている。

【コンバーチブルキット】

製品の中に2種類から選択できるパーツが用意されており、どちらか好みの仕様を1つ選んで製作できる製品のこと。

