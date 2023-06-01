【ニッサン スカイライン RSターボ （DR30） “1986 JTC チャンピオン”】 2月18日 出荷開始 価格：3,740円

ハセガワは、プラモデル「ニッサン スカイライン RSターボ （DR30） “1986 JTC チャンピオン”」の出荷を2月18日に開始する。価格は3,740円。

本商品は、1986年JTCのチャンピオンマシン「ニッサン スカイライン RSターボ （DR30）」を再現したプラモデル。レース用の新規プラ部品が多数追加されている。ボディパーツカラーはホワイトで、窓の塗り分けシールが付属する。

【追加プラ部品】

トランクフード

ダッシュボード

バケットシート

ロールケージ

ハンドル

排気管

燃料タンク

ブレーキディスク

ホイール

【デカール（マーキング）】

1986年全日本ツーリングカー選手権 シリーズチャンピオン ニスモ チーム Car No.23 ドライバー：和田 孝夫/鈴木 亜久里

日産自動車（株）・日産モータースポーツ＆カスタマイズ（株） 監修中

PHOTO:SAN-EI

(C) HASEGAWA All Rights Reserved.

※発売日は流通により前後する場合があります。