プラモデル「ニッサン スカイライン RSターボ （DR30） “1986 JTC チャンピオン”」が2月18日出荷開始
【ニッサン スカイライン RSターボ （DR30） “1986 JTC チャンピオン”】 2月18日 出荷開始 価格：3,740円
ハセガワは、プラモデル「ニッサン スカイライン RSターボ （DR30） “1986 JTC チャンピオン”」の出荷を2月18日に開始する。価格は3,740円。
本商品は、1986年JTCのチャンピオンマシン「ニッサン スカイライン RSターボ （DR30）」を再現したプラモデル。レース用の新規プラ部品が多数追加されている。ボディパーツカラーはホワイトで、窓の塗り分けシールが付属する。
【追加プラ部品】
トランクフード
ダッシュボード
バケットシート
ロールケージ
ハンドル
排気管
燃料タンク
ブレーキディスク
ホイール
【デカール（マーキング）】
1986年全日本ツーリングカー選手権 シリーズチャンピオン ニスモ チーム Car No.23 ドライバー：和田 孝夫/鈴木 亜久里
日産自動車（株）・日産モータースポーツ＆カスタマイズ（株） 監修中
PHOTO:SAN-EI
(C) HASEGAWA All Rights Reserved.
※発売日は流通により前後する場合があります。