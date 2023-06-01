BANDAI SPIRITSのキャラクターの魅力にフォーカスし、 こだわりを抽出したプライズフィギュアブランド「ESPRESTO」より「学園アイドルマスター」からハッピーミルフィーユ衣装の「十王星南」が2026年2月17日より順次展開している。

「学園アイドルマスター ESPRESTO-Sweet moment-十王星南」

ゲーム「学園アイドルマスター」の2025年2月シーズンイベント「バレンタイン協奏曲」で登場した姫崎莉波、十王星南、篠澤広がハッピーミルフィーユ衣装でプライズフィギュア化。1月に姫崎莉波が展開され、3月には篠澤広の展開が予定されている。

その第2弾として初星学園で最高峰のアイドルの称号“一番星（プリマステラ）”を持つ十王星南が登場。本稿では「学園アイドルマスター ESPRESTO-Sweet moment-十王星南」のフォトレビューをお届けする。

ホワイトチョコのような上品で可愛らしい衣装で十王星南が登場

「学園アイドルマスター ESPRESTO-Sweet moment-十王星南」のパッケージサイズは、縦約14cm×横約14cm×高さ約25cm。表面にはフィギュアの写真が掲載され、側面にはイメージ写真が掲載されている。

本フィギュアは組み立て不要で、ディスプレイベースに差し込んですぐに飾ることができる。

【パッケージ】

「学園アイドルマスター ESPRESTO-Sweet moment-十王星南」はバレンタインをテーマにした衣装となっている。ホワイトを基調としたカラーリングで、甘く上品な雰囲気が感じられる。また、アンダースカートのパニエはビビッドなピンクとなっている。大きく足を上げたアグレッシブなポージングはもちろん、元イラストのプロポーションも見事に再現されている。

表情は少し舌を出したいたずらな表情で、余裕を感じさせつつもドキドキするようなシチュエーションを連想させる。

正面

側面

背面

ふわっと浮かぶリボンなど躍動感ある造形

ステージからファンたちを見るようなまなざしもキュート

髪のウェーブも細かく造形

毛先のグラデーションやメッシュも再現

片足立ちのポーズでありつつ安定したディスプレイが可能

そして、衣装は繊細かつ立体感のある、バレンタインのラッピングのような華やかさを感じさせる造形だ。

ホワイトチョコを連想させる色合いはもちろん、上着のハートマーク、袖の板チョコ風の模様、そして腰のリボンとバレンタインらしい意匠がしっかりと造形され存在感抜群。左腕についている腕章のデザインプリントやピンのゴールド塗装も色分けされている。

スカートの裾のフリルも生クリームを感じさせるふんわりした雰囲気が演出されている。靴下もウエハースのような意匠を感じさせるデザインが再現されている。

可愛らしい表情を見せる十王星南。指先の表情付けはもちろん、少し見せた舌も造形されている

バレンタイン的な意匠が散りばめられた衣装

腕章などの小物も作り込まれている

襟の後ろにはハートマークデザインが造形されている

ヘアスタイルも編み込みやメッシュまで作り込まれている

腰のリボンの結び目やふわっと浮かんだ造形

スカートの裾も生クリームを彷彿とさせる柔らかい造形

パニエもボリューミーな造形となっている

靴下もウエハースのような編み目模様が施されている

以上、「学園アイドルマスター ESPRESTO-Sweet moment-十王星南」フォトレビューをお送りしてきた。

ハッピーミルフィーユ衣装の十王星南が立体化され、初星学園の生徒会長にして一番星（プリマステラ）の称号を持つ彼女の可愛らしい一面が引き出されたプライズフィギュアとなっている。バレンタインの特別なイベントにふさわしい衣装デザインも細かく造形され、表情や指先の仕草までカリスマ溢れる演出が施されている。

本景品は2月17日より全国のゲームセンターならびにオンラインクレーンで順次展開しているので、ぜひチェックしてほしい。

そして、3月には篠澤広のフィギュアが順次展開されるので、こちらも要チェックだ。

THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.