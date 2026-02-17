◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽ノルディックスキー・複合（１７日、イタリア・テーゼロ距離競技場）

【バルディフィエメ（イタリア）１７日＝松末守司】個人ラージヒルが行われ、前半飛躍をトップで折り返した山本涼太（長野日野自動車）は後半距離（１０キロ）を終えて、日本勢最高の１５位だった。

２位に８秒差をつけて後半距離をスタートしたが、序盤で走力のある外国勢にすぐに追いつかれた。速いペースのなか必死に食らいついたが、徐々に遅れ最後は２分２４秒４差でゴールした。「２周目後半あたりから、勝負が始まってきたので、そこで頑張りすぎたっていうのはあったと思う。でも、あそこで行かなかったらメダルの集団からすぐに離れてしまうことになる。チャレンジは良かったんですけど、体力がなかったです」と力なく振り返った。

１月上旬、欧州での試合はなかったが日本には帰国せずジャンプ練習を積んできたが、結果には結びつかなかった。

ずっと背中を追ってきた先輩の渡部暁斗（北野建設）とともに走る最後の個人戦だった。「世代交代かって思って頑張ったんですけど、全然世代交代の成績じゃないので、これはちょっとまずいですね。あと２、３年頑張ってもらわないと」

１９日の団体スプリントが今大会の最後の種目になる見込み。「飛んで、すっきり終わりたいです。すっきり走って終わりたいですね」と気持ちを高めた。