ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピックのフィギュアスケートペアショートプログラム5位から、フリーで大逆転し、金メダルを獲得した三浦璃来選手、木原龍一選手の“りくりゅう”ペア。金メダルから一夜明け、日本テレビの取材に対応。

木原選手は「泣きすぎて疲れました。試合終わってから一睡もしていないので、徹夜です（笑）。ドーピング検査もあって遅くなってしまったので試合の日が続いている感じです」と話しました。

ショートプログラムではリフトでのミスに、大きく動揺していた木原選手は「プレッシャーはなかったので、SPのミスは何が原因かは全く分からなかった。技術的なミスでは正直なかった。少し不運ですべってしまった感じだったので、引きずってしまった」と言います。

それでもカナダ人コーチのブルーノ・マルコットコーチらの励ましもあり、フリーで奮起できたと言います。

「ブルーノコーチが野球だと9回3アウト取られるまで試合は終わらない。だからこの試合もSPではまだ終わっていない。自分たちがやってきた確かなものがあるから、あきらめない話をみんなでした。最初は心が折れていたのですが、みんなが僕の心をもう1度立ち直らせてくれた」

三浦選手「フリー当日の朝からずっと泣いていて、ウオーミングアップ中もぽろぽろ。普段は泣かない人なんですけど、その泣き顔をずっと見ていた。最後は安どの涙だったので良かったなと思いました」と話しています。