◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１７日、ミラノ・スピードスケート競技場）

【ミラノ（イタリア）１７日＝富張萌黄】女子団体追い抜き３位決定戦のメンバーが発表され、日本は高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）、野明花菜（立大）を起用した。１回戦、準決勝は３人目に堀川桃香（富士急）が出場しており、野明は五輪初レースとなる。準決勝はオランダに０秒１１差の惜敗だったが、日本時間１８日午前０時４１分から米国との３位決定戦で３大会連続のメダル獲得に挑む。

初代表で２１歳の野明は両親も２大会ずつ五輪に出場したスケート一家の長女だ。父・弘幸さんは男子１５００メートルの元世界記録保持者で９８年長野、０２年ソルトレークシティーに出場。母の三枝さん（旧姓・上原）も９２年アルベールビルなど２大会に出場している。

◆野明 花菜（のあけ・はな）２００４年１１月２８日、長野・下諏訪町生まれ。２１歳。父・弘幸さん、母・三枝さんはスピードスケート選手で五輪出場。３歳から両親の影響でスケートを始める。岡谷南高３年時の全日本ジュニア選手権３０００メートルで優勝。同年立大に進学。２４〜２５年シーズンはジュニアＷ杯で３勝。２５年、女子団体追い抜きでＷ杯優勝。家族は両親と妹２人。