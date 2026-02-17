家にも病室にもひっきりなしに近所の人！ “来る”というよりは義父母が呼んでいるのだと思いますが…

出産直後のボロボロの状態で近所の人と会ったり写真撮ったりしたくないですよね。

育った環境が違いすぎるせいか、夫がまったく察してくれないのが心配です…。

【まんが】コミュ力の高すぎる義父母

